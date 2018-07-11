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На востоке Китая пропало судно и девять человек на его борту
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На востоке Китая пропало судно и девять человек на его борту 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Ханчжоу, 11 июля /Синьхуа/ — Судно и девять находившихся на его борту человек пропали без вести в прибрежной акватории Восточно-Китайского моря, сообщила администрация города Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая.
В 01:00 среды в местные правоохранительные органы поступила информация о том, что с судном в морской акватории неподалеку от острова Таньтоушань уже два часа нет связи.
По информации, на борту пропавшего судна находились всего 11 человек. Жизни двоих из них были спасены.
Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии уточняются. -0-
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