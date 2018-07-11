На востоке Китая пропало судно и девять человек на его борту

Ханчжоу , 11 июля / Синьхуа / — Судно и девять находившихся на его борту человек пропали без вести в прибрежной акватории Восточно-Китайского моря, сообщила администрация города Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая В 01:00 среды в местные правоохранительные органы поступила информация о том, что с судном в морской акватории неподалеку от острова Таньтоушань уже два часа нет связи. По информации, на борту пропавшего судна находились всего 11 человек. Жизни двоих из них были спасены. Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии уточняются. -0-