Забайкалье уходит под воду: размыты дороги, тонут города и села

Почти месяц в регионе идут дожди. Размыты дороги, тонут города и села. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. О масштабе бедствия рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Пранович.

Этот паводок уже назвали самым сильным в истории Забайкальского края . Сейчас здесь затоплены шесть населенных пунктов, в том числе и административный центр. После месяца проливных дождей уровень воды в реках поднялся на 4 метра. Размыты дороги, разрушены мосты. Сотни домов ушли под воду.

Спасатели эвакуируют людей, а те до последнего пытаются спасти свое имущество. Вот мужчина прыгнул в реку вслед за своим внедорожником. Пытается вытащить машину на берег.

«Не-не-не. А что ты с ней сделаешь?! Вылазь сам. Прыгай сюда!», — кричат ему очевидцы.

Улицы превратились в бурные потоки. Но магазины все равно пока работают.

«Магазинчик наш. Старая-старая постройка. Еще стоит, еще фундамент держит. Пока магазин открыт. Может, что-то купите, не знаю. — Да купила уже мороженое себе», — разговаривают местные жительницы.

Дожди в Забайкалье идут уже месяц. Затопило все вокруг. Но даже на такую ситуацию люди смотрят с юмором.

«О! Мой дом! Возможно, я вижу тебя в последний раз, мой дорогой. Прощай, мой друг», — говорит один из пострадавших.

Прогнозы синоптиков неутешительны. Сильные дожди в регионе будут идти еще как минимум несколько дней, а значит паводковая ситуация может только осложниться. За ситуацией в Забайкалье сейчас следят жители всего Дальнего Востока России . Но эксперты успокаивают: риска повторения наводнения 2013 года нет.

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