Шторм и ливень надвигаются на Самарскую область 

Стихия обрушится на 63 регион в течение 1-3 часов. Тучи налетят на Самарскую область в ближайшее время. Ливень и гроза захватят сначала северные районы губернии. При этом скорость ветра будет достигать 21 м/с. По шкале Бофорта при такой силе потока гнутся большие деревья, ломаются крупные ветви, срывается черепица с крыш. Региональное управление МЧС предупреждает жителей Самарской области об опасности выхода на улицу в такую погоду. В городе из-за урагана могут обрушиться рекламные щиты, оборваться провода ЛЭП, разбиться витрины. Синоптики считают, что непогода продержится в Самаре до конца. О том, какие ещё сюрпризы готовит небесная канцелярия для жителей губернии, мы писали ранее. Напомним, в минувшее воскресенье в Самаре прошёл сильный ливень, превративший дороги в бурлящие потоки. МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий так же, за несколько часов, пока небо ещё было ясным. В тот день с областном центре выпало рекордное количество осадков.
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