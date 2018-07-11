Эксперты: повторения сильного паводка 2013 года на Дальнем Востоке не ожидается

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. / ТАСС /. Регионы Дальнего Востока обеспокоены паводковой ситуацией, сложившейся в Забайкальском крае . Однако опрошенные ТАСС эксперты полагают, что повторения сильного наводнения 2013 года ожидать не стоит.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Забайкалького края, где находится крупный приток реки Амур Шилка. Здесь из-за интенсивных дождей в ночь на 10 июля из берегов вышла река Чита, что вызвало подтопление более 1,8 тыс. приусадебных участков и около 50 дворов в окрестностях Читы и в самом городе. По словам начальника регионального гидрометцентра Ольги Ляшко, пик паводка на реке Чита пройден, однако объявлено новое штормовое предупреждение — возникла угроза подтопления сел Сретенского и Каларского районов при разливе рек Шилка и Витим

По словам экспертов, паводок в Забайкалье спустился вниз по течению притоков Амура и сейчас движется вниз по течению реки Амур. Он уже привел к повышению уровня воды в границах Амурской области . Повышение уровня прогнозируется также на амурских реках Зея, Томь, Гилюй, Селемджа и Архара.

"Риска повторения наводнения 2013 года на Амуре нет. В настоящее время обстановка в Хабаровском крае спокойная, спокойно и на территории КНР , южные притоки Амура — Сунгари и Уссури — сейчас в норме и ниже нормы. Кроме этого, Бурея, водохранилище не наполнено, какие бы паводки не пошли, она его сохранит, не наполнено Зейское водохранилище, которое тоже задержит паводки. А в 2013 году были переполнены водохранилища, и большая «водность» была в южных реках бассейна", — сказала начальник отдела гидрологических прогнозов Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Ефремова, уточнив, что уровень воды в Амуре будет подниматься, но без угрозы хозяйственным объектам.

По данным синоптиков, на этой неделе в Амурской области и Приморском крае погода будет портиться — ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. Но, как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре, в ближайшие недели на крупных реках края, Бикине и Уссури, серьезных подъемов воды не ожидается.

Самое сильное за всю историю наблюдений наводнение на Амуре было зарегистрировано в 2013 году. Было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тыс. жилых домов в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае. Общий ущерб превысил 500 млрд рублей.