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Мощнейшие ливни прошли в Японии
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Мощнейшие ливни прошли в Японии 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, как минимум 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.
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