Мощнейшие ливни прошли в Японии

Курасики / Япония /, 11 июля / Синьхуа / — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, как минимум 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.

Курасики /Япония/, 11 июля /Синьхуа/ — Мощнейшие ливни, обрушившиеся на западную часть Японии, вызвали самое серьезное наводнение в стране за последние 30 лет. Японские СМИ сообщили, что по состоянию на первую половину дня 10 июля, 130 человек погибли, с почти 60 потеряна связь.