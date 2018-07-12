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В Забайкалье наводнение может накрыть ещё 15 населённых пунктов
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В Забайкалье наводнение может накрыть ещё 15 населённых пунктов 

Авторадио 14 часов назад
Фото: Метеовести
В Забайкальском крае, переживающем сильное наводнение, сохраняется сложная обстановка. МЧС предупреждает: возможен подъём воды в шести реках. Наводнение угрожает пятнадцати поселкам. Сейчас под водой несколько населённых пунктов в шести районах. В том числе в самой Чите. Судя по видеокадрам и фотографиям, которые выкладывают местные жители, затопило улицы, дворы, хозяйства, тонут даже автомобили. Их буквально сносит потоком и владельцам приходится спасаться самим, бросив машины. Действует режим ЧС. При этом главных чиновников в городе нет. Мэр в отпуске. Руководитель администрации в командировке. Прокуратура Забайкальского края завалена жалобами на отсутствие своевременных предупреждений о паводке. Больше всего недовольны дачники и садоводы.
МЧС предупреждает о затоплениях и в Иркутской области. Повышение уровня воды до критических отметок ожидается на реке Витим на севере региона. Возможен выход реки из— берегов, затопление пониженных участков местности, дорог и сельхозугодий. Местным властям рекомендуют подготовить пункты временного размещения и транспорт для эвакуации.
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