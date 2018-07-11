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Новый мощный циклон пришел в Забайкалье
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Новый мощный циклон пришел в Забайкалье 

360tv.ru 1 час назад
Дожди будут заливать Забайкальский край еще одну неделю. О приходе в регион нового мощного циклона сообщили метеорологи, передает сайт «Мир 24».
Ожидается, что уровень воды в большинстве рек края продолжит расти на протяжении еще двух дней. Местами он поднимется до трех метров.
Из-за обильных осадков улицы Читы превратились в бурные потоки. Свыше трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Сейчас в городе закрыты пять детских садов. Коммунальные службы круглосуточно откачивают воду.
Паводки подтопили и забайкальские села. Из дачных кооперативов эвакуированы порядка 600 человек, еще около 300 выехали самостоятельно.
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