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Столицу Бурятии засыпало снегом. ВИДЕО
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Столицу Бурятии засыпало снегом. ВИДЕО 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
Сегодня, 11 июля, столицу Бурятии Улан-Удэ засыпало снегом. Видео опубликовано в паблике «Послушано | Чита» в Вконтакте.
«Это Улан-Удэ сегодня утром! А на границе с Монголией идёт дождь стеной и идёт к нам, ночью придет. В Японии из-за дождей 3000 тысячи людей эвакуировали!Дождь идёт к нам», — пишет автор ролика, пожелавший остаться анонимным.
Непогода в эти дни бушует и в Чите. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реке существенно вырос. Разрушены или повреждены 25 мостов, в зоне затопления частично отключено электроснабжение, идет эвакуация жителей. По последним данным, зону бедствия при помощи спасателей покинули уже почти три тысячи человек.
При этом, по данным регионального управления МЧС, обстановка в ближайшие дни может осложниться.
«По информации синоптиков на территорию края зашел циклон с территории Монголии, который будет проходить в течении 2-3 дней. Исходя из прогноза Росгидромета возможны опасные природные явления и осложнение обстановки», — сообщили в ведомстве.
Так, в Читинском районе Забайкальского края воде в реке Ингода может подняться до опасного уровня и подтопить участки в садоводческих обществах и населенных пунктах Песчанка, Антипиха, Атамановка. Велика вероятность подтопления населенных пунктов в Сретенском районе. Возможно подтопление рекой Витим населенного пункта Неляты расположенного в Каларском районе.
«Жителям необходимо проявлять осторожность, наблюдать за поведением воды. При необходимости взять с собой ценные вещи и документы, разместиться в пунктах временного размещения до улучшения обстановки», — рекомендуют в МЧС..
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