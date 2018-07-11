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В Атлантике сформировался новый ураган
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В Атлантике сформировался новый ураган 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами сообщил, что ранее сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Крис» усилился до урагана первой категории. Об этом пишет «МИР24».
В настоящее время атмосферный вихрь находится недалеко от побережья Северной Каролины. Отмечается, что прямой угрозы США с его стороны пока нет, так как сейчас «Крис» движется в обратном направлении. Максимальная скорость ветра достигает 136 километров в час.
За последние месяцы это уже второй ураган, который сформировался в Атлантике. Первым стал «Берил». Он уже потерял свои характеристики и начал рассеиваться.
Ранее ученые из США объяснили причину «пробок» в воздушных потоков. Выяснилось, что мощные порывы ветра могут останавливаться на скорости в 50 километров в час. Также оказалось, что интенсивность волновых явлений и образование аномальных петель зависимы друг от друга. Была создана специальная математическая модель, которая позволяет предсказывать аномалии.
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