В Атлантике сформировался новый ураган 

Национальный центр Соединенных Штатов по слежению за ураганами сообщил, что ранее сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Крис» усилился до урагана первой категории. Об этом пишет «МИР24».
В настоящее время атмосферный вихрь находится недалеко от побережья Северной Каролины. Отмечается, что прямой угрозы США с его стороны пока нет, так как сейчас «Крис» движется в обратном направлении. Максимальная скорость ветра достигает 136 километров в час.
За последние месяцы это уже второй ураган, который сформировался в Атлантике. Первым стал «Берил». Он уже потерял свои характеристики и начал рассеиваться.
Ранее ученые из США объяснили причину «пробок» в воздушных потоков. Выяснилось, что мощные порывы ветра могут останавливаться на скорости в 50 километров в час. Также оказалось, что интенсивность волновых явлений и образование аномальных петель зависимы друг от друга. Была создана специальная математическая модель, которая позволяет предсказывать аномалии.