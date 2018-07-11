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В Афганистане десять человек погибли при атаке на департамент образования
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В Афганистане десять человек погибли при атаке на департамент образования 

РИА Новости 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Число погибших в результате вооруженного нападения на здание департамента образования в Джелалабаде возросло до 10 человек, еще 10 получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 раненых.
Инцидент произошел утром в среду в административном центре провинции Нангархар Джелалабаде. Источник в правительстве заявил агентству Пажвак, что «нападавшие подожгли офис после того, как подорвали взрывчатку на входе». Также сообщалось, что напавшие на здание взяли нескольких заложников. Как сообщили Tolo News очевидцы, около 50 человек могут находиться в здании.
По данным телеканала, столкновения сил безопасности с нападавшими завершились.
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