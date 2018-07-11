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Срочно: Взрыв газопровода в американском штате Висконсин разрушил несколько зданий
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Срочно: Взрыв газопровода в американском штате Висконсин разрушил несколько зданий
ИА Синьхуа
7 часов назад
Комментарии
Чикаго
, 10 июля /
Синьхуа
/ — Во вторник вечером несколько зданий
оказались разрушены в результате взрыва газопровода в Сан Прейри
американского
штата Висконсин
, несколько пожарных получили травмы.
Об этом сообщили в местной полиции. —0—
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