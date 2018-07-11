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В Хакасии на площади 22 гектара горит заповедник
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В Хакасии на площади 22 гектара горит заповедник 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко
КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Заповедник «Хакасский» горит на площади 22 гектара, сообщается на сайте главка МЧС по Хакассии.
По информации на сайте, в заповеднике «Хакасский» в районе населенного пункта Большой Он действует низовой пожар на площади 22 гектара. На тушении работает пять человек и одна единица техники. Причина возгорания — сухие грозы.
Ранее министерство природных ресурсов и экологии Хакасии сообщило, что авиамониторинг показал, что задымленность в республику принес ветер из соседнего Красноярского края, где горят леса.
"Этот дым принес северо-восточный ветер из Красноярского края. Горят большие территории леса на севере", — говорится в сообщении на сайте министерства.
По информации минлесхоза Красноярского края, на вечер вторника в регионе горело 8335 гектаров леса.
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