В Хакасии на площади 22 гектара горит заповедник

КРАСНОЯРСК , 11 июл — РИА Новости . Заповедник «Хакасский» горит на площади 22 гектара, сообщается на сайте главка МЧС по Хакассии.

По информации на сайте, в заповеднике «Хакасский» в районе населенного пункта Большой Он действует низовой пожар на площади 22 гектара. На тушении работает пять человек и одна единица техники. Причина возгорания — сухие грозы.

"Этот дым принес северо-восточный ветер из Красноярского края. Горят большие территории леса на севере", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации минлесхоза Красноярского края, на вечер вторника в регионе горело 8335 гектаров леса.