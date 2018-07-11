Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены в Японии

Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии — ТВ

Заводы автоконцернов Mazda и Mitsubishi остановлены в районах Японии , пострадавших от наводнения, сообщила телекомпания NHK.

Заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также завод поставщика деталей для автомобилей Mazda остановлены из-за наводнения в западной и центральной Японии с 7 июля. Производитель рассчитывает, что их удастся вновь запустить не ранее второй половины этой недели, передает телекомпания.

Завод Mitsubishi, расположенный в сильно пострадавшем от наводнения городе Курасики префектуры Окаяма , также остановлен, так как многие сотрудники не могут доехать до рабочего места. Производитель также полагает, что завод будет запущен после 12 июля, говорится в сообщении.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия приближается к 160.