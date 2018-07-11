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Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены в Японии
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Заводы Mazda и Mitsubishi остановлены из-за наводнения в Японии — ТВ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Martin Bureau
Заводы автоконцернов Mazda и Mitsubishi остановлены в районах Японии, пострадавших от наводнения, сообщила телекомпания NHK.
Заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также завод поставщика деталей для автомобилей Mazda остановлены из-за наводнения в западной и центральной Японии с 7 июля. Производитель рассчитывает, что их удастся вновь запустить не ранее второй половины этой недели, передает телекомпания.
Завод Mitsubishi, расположенный в сильно пострадавшем от наводнения городе Курасики префектуры Окаяма, также остановлен, так как многие сотрудники не могут доехать до рабочего места. Производитель также полагает, что завод будет запущен после 12 июля, говорится в сообщении.
В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории. По последним данным, число погибших от стихийного бедствия приближается к 160.
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