В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение из-за паводков 

Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за второй волны паводков, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.
«Штормовое предупреждение: в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района ожидается прохождение паводков опасного характера», — говорится в сообщении.
Дождевые паводки в регионе ранее подтопили сёла и дачные кооперативы в районе Читы, Шилки и Нерчинска.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки подъём продолжится, могут быть подтоплены сёла Сретенского и Каларского районов.
В мае «Аргументы неделi» передавали, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.