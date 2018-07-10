В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение из-за паводков

Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за второй волны паводков, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.

«Штормовое предупреждение: в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района ожидается прохождение паводков опасного характера», — говорится в сообщении.

Дождевые паводки в регионе ранее подтопили сёла и дачные кооперативы в районе Читы , Шилки и Нерчинска

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки подъём продолжится, могут быть подтоплены сёла Сретенского и Каларского районов.