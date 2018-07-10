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В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение из-за паводков
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В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение из-за паводков 

RT на русском 10 июля 2018
Штормовое предупреждение объявили в Забайкалье из-за второй волны паводков, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.
«Штормовое предупреждение: в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района ожидается прохождение паводков опасного характера», — говорится в сообщении.
Дождевые паводки в регионе ранее подтопили сёла и дачные кооперативы в районе Читы, Шилки и Нерчинска.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки подъём продолжится, могут быть подтоплены сёла Сретенского и Каларского районов.
В мае «Аргументы неделi» передавали, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
RT на русском: последние новости
В Забайкалье из-за паводка эвакуировали около двух тысяч человек Паводок подтопил сёла и дачные кооперативы в районе Читы В Калифорнии один человек погиб в результате лесных пожаров
Комментарии  Ещё 6 источников 
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