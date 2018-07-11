Супертайфун «Мария» обрушился на восток КНР

Супертайфун «Мария» обрушился на восточное побережье Китая . Основной удар стихии пришелся по провинциям Фуцзянь и Чжэцзян.

Непогода принесла с собой проливные дожди, сильные порывы ветра, высокие волны и частичные затопления, передает РИА Новости . Свои дома вынуждены были покинуть 144 тысяч человек в пяти городах.

Власти страны ввели высший «красный уровень» предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия «Марии». В среду тайфун будет постепенно ослабевать по мере его продвижения вглубь материка.