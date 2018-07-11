Ещё
Супертайфун «Мария» обрушился на восток КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Супертайфун «Мария» обрушился на восток КНР 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Супертайфун «Мария» обрушился на восточное побережье Китая. Основной удар стихии пришелся по провинциям Фуцзянь и Чжэцзян.
Непогода принесла с собой проливные дожди, сильные порывы ветра, высокие волны и частичные затопления, передает РИА Новости. Свои дома вынуждены были покинуть 144 тысяч человек в пяти городах.
Власти страны ввели высший «красный уровень» предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия «Марии». В среду тайфун будет постепенно ослабевать по мере его продвижения вглубь материка.
Российская Газета: последние новости
В Японии остановились заводы Mazda и Mitsubishi В Китае объявлен "красный" уровень тревоги в связи с тайфуном "Мария" В США на жилые дома упал вертолет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами42
Россия ответит Греции на высылку дипломатов63
Налоговики захотели контролировать счета россиян204
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю76
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение