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СМИ: в Доминиканской Республике из-за циклона «Берил» обесточены 140 тыс. домов
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СМИ: в Доминиканской Республике из-за циклона «Берил» обесточены 140 тыс. домов 

ТАСС 9 часов назад
ТАСС, 11 июля. Около 140 тыс. домов остались без электроснабжения в Доминиканской Республике после прохождения циклона «Берил». Об этом сообщила во вторник доминиканская газета Diario Libre.
По данным издания, «Берил» принес с собой проливные дожди, приведшие к затоплению сотен домов. Хуже всего обстоит ситуация в южной провинции Сан-Кристобаль. Там из-за наводнений были эвакуированы около 900 человек.
Ранее во вторник циклон оставил без электричества почти 15 тыс. домов в Пуэрто-Рико.
"Берил" стал вторым тропическим штормом, сформировавшимся в этом году в Атлантическом океане. Несколько дней назад он усилился до урагана, однако затем ослаб и начал рассеиваться.
Тем временем сформировавшийся в Атлантике тропический шторм «Крис» во вторник усилился до категории урагана. Теперь он находится примерно в 330 км к юго-востоку от побережья штата Северная Каролина. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 4,5 м/с. Скорость ветра в его эпицентре достигает примерно 38 м/с.
Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.
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