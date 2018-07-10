Ещё
Тайфун Maria угрожает Дальнему Востоку России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тайфун Maria угрожает Дальнему Востоку России 

Национальная Служба Новостей 15 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Метеоролог в эфире НСН рассказал об угрозах тайфуна Maria для России и стран Азии.
К Тайваню, Китаю, а также группе южных островов Сакисима Японии приближается сильный тайфун Maria. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду, при этом давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. В городах Урума и Наха, в связи с тайфуном, зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду. Метеорологи призывают граждан принять меры безопасности.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал в эфире НСН, чем опасен надвигающийся тайфун и насколько он характерен для стран Азии.
«Такие тайфуны — достаточно характерное явление. У Богомила Райнова даже есть произведение «Тайфуны с ласковыми именами», потому что долгое время исключительно женские имена присваивались тайфунам. Несомненно, это одно из самых серьезных явлений природных, которые наносят большой ущерб экономический. Явление достаточно традиционное и известное очень много времени», — отметил Андрей Киселев
Кроме того, он подчеркнул, что воздействие тайфуна может коснуться и Дальний Восток России, но никакой опасности для страны не предвещает.
«Тайфун может захватить самые восточные регионы России, в прошлом это уже было. Но зачастую эти явления утрачивают свою силу по мере развития, и как-то так получается, я читал, к российским берегам тайфуны приходят уже довольно сильно ослабленными. Поэтому на исходе своего влияния на окружающую среду они уже теряют свою мощь и, таким образом, конечно, затрагивают, но не в такой мере, как при своем апогее», — заключил эксперт.
Более того, климатолог отметил развитую систему оповещения населения в странах Юго-Восточной Азии о приближающихся природных явлениях, что должно помочь избежать большого числа жертв и ущерба для государств.
«Нужно порадоваться за то, что у них очень хорошая служба контроля и оповещения населения, потому что, как вы знаете, в Москве решили принять некое подобие с предупреждением об ураганах совсем недавно. Но мы, конечно, в такой степени не страдаем от подобных явлений. То, что делают азиаты, можно оценить только со знаком плюс, причем большим плюсом», — заверил он.
Напомним, ранее из-за воздействия тайфуна «Папирун» и сильнейших оползней, к которым привели ливневые дожди, в Японии погибли 126 человек, еще около 80 числятся без вести пропавшими.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Чите паводок подтопил дачи и села 15 человек погибли в результате ДТП на юге Пакистана В Киргизии упал военный вертолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами44
Россия ответит Греции на высылку дипломатов63
Налоговики захотели контролировать счета россиян206
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю77
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение