Тайфун Maria угрожает Дальнему Востоку России

Метеоролог в эфире НСН рассказал об угрозах тайфуна Maria для России и стран Азии.

К Тайваню, Китаю , а также группе южных островов Сакисима Японии приближается сильный тайфун Maria. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду, при этом давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. В городах Урума и Наха, в связи с тайфуном, зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду. Метеорологи призывают граждан принять меры безопасности.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал в эфире НСН, чем опасен надвигающийся тайфун и насколько он характерен для стран Азии.

«Такие тайфуны — достаточно характерное явление. У Богомила Райнова даже есть произведение «Тайфуны с ласковыми именами», потому что долгое время исключительно женские имена присваивались тайфунам. Несомненно, это одно из самых серьезных явлений природных, которые наносят большой ущерб экономический. Явление достаточно традиционное и известное очень много времени», — отметил Андрей Киселев

Кроме того, он подчеркнул, что воздействие тайфуна может коснуться и Дальний Восток России, но никакой опасности для страны не предвещает.

«Тайфун может захватить самые восточные регионы России, в прошлом это уже было. Но зачастую эти явления утрачивают свою силу по мере развития, и как-то так получается, я читал, к российским берегам тайфуны приходят уже довольно сильно ослабленными. Поэтому на исходе своего влияния на окружающую среду они уже теряют свою мощь и, таким образом, конечно, затрагивают, но не в такой мере, как при своем апогее», — заключил эксперт.

Более того, климатолог отметил развитую систему оповещения населения в странах Юго-Восточной Азии о приближающихся природных явлениях, что должно помочь избежать большого числа жертв и ущерба для государств.

«Нужно порадоваться за то, что у них очень хорошая служба контроля и оповещения населения, потому что, как вы знаете, в Москве решили принять некое подобие с предупреждением об ураганах совсем недавно. Но мы, конечно, в такой степени не страдаем от подобных явлений. То, что делают азиаты, можно оценить только со знаком плюс, причем большим плюсом», — заверил он.

Напомним, ранее из-за воздействия тайфуна «Папирун» и сильнейших оползней, к которым привели ливневые дожди, в Японии погибли 126 человек, еще около 80 числятся без вести пропавшими.