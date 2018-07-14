На севере Читы частично обрушился автомобильный мост 

Каштакский путепровод через реку Читинка был закрыт еще 10 июля, после того как вышедшая из берегов река затопила близлежащие дачные поселки. Рядом с мостом дежурили полицейские, они не давали подниматься на него местным жителям, которые хотели сделать зрелищные фото. Сегодня днем обрушились два пролета и одна опора моста. Что будет с рухнувшим путепроводом дальше, власти решат после обследования его состояния. Подтопленными в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов, среди них сам краевой центр Чита. Всего за время прохождения паводка эвакуированы 2 тысячи жителей. В ликвидации последствий наводнения участвуют свыше тысячи человек и 350 единиц техники. Такая ситуация сложилась из-за сильных дождей. Они не прекращаясь шли в крае около месяца. С 9 июля на территории региона действует режим ЧС.