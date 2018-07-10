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Дым столбом: в Уфе начался пожар возле ДК Машиностроителей
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Дым столбом: в Уфе начался пожар возле ДК Машиностроителей 

ufa1.ru 9 часов назад
Фото: ufa1.ru
Прямо сейчас, 10 июля в 21:00 в Черниковке виден густой дым в районе ДК Машиностроителей. По данным источника, горит квартира на 8 этаже жилого дома. На данный момент данных о пострадавших не поступало, на месте работают сотрудники МЧС и пожарные.
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