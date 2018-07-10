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Ушедшую под воду Читу сняли с квадрокоптера
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Ушедшую под воду Читу сняли с квадрокоптера 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жители Читы при помощи квадрокоптера сняли с высоты видео с последствиями потопа, произошедшего в городе в понедельник, 9 июля. Запись опубликована в YouTube.
На кадрах видно, как целые районы Читы оказались затоплены из-за вышедшей из берегов реки. Транспортное сообщение затруднено, часть дорог исчезла в толщей воды.
Циклон в Забайкальский край пришел 8 июля, была объявлена чрезвычайная ситуация. По данным «Чита.ру», в первый день паводка подтопило сотни домов, некоторые постройки снесло. Некоторые мосты в регионе разрушены. В зону эвакуации попали две тысячи жителей. Наблюдались перебои в работе железнодорожного транспорта, некоторые автомобильные дороги отрезаны и затоплены. В ближайшие дни в регионе ожидаются шторм и ухудшение ситуации.
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