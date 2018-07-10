Ушедшую под воду Читу сняли с квадрокоптера

Жители Читы при помощи квадрокоптера сняли с высоты видео с последствиями потопа, произошедшего в городе в понедельник, 9 июля. Запись опубликована в YouTube.

На кадрах видно, как целые районы Читы оказались затоплены из-за вышедшей из берегов реки. Транспортное сообщение затруднено, часть дорог исчезла в толщей воды.