В первом полугодии в аэропорту Риги обслужено на 18,2% пассажиров больше 

В июне в аэропорту обслужено 688,2 тыс. пассажиров, что на 15,6% больше по сравнению с июнем 2017 года. За шесть месяцев 2018 года аэропорт обслужил 40 тыс. полетов, что на 15,1% больше, чем годом ранее, в том числе в июне обслужено 7,6 тыс. полетов, что на 10,7% больше, чем годом ранее. За шесть месяцев обслужено 14,3 тыс. т грузов, что на 41,7% больше, чем годом ранее, в том числе в июне — 2,3 тыс. т, что на 25,5% больше. За шесть месяцев 2017 года аэропорт Рига обслужил 2,746 млн пассажиров, 34,8 тыс. полетов и перевалил 10,1 тыс. т грузов.