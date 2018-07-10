Синоптики предупредили о грозе и жаре до +40 °С в Краснодарском крае

По прогнозу Краснодарского гидрометцентра, 10 июля местами будет идти кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах — сильный дождь с градом. Днём ожидается +32…37 °С, местами +39…40 °С. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с.

11 и 12 июля будут идти кратковременные дожди с грозой. Ближе к концу недели в отдельных местах прогнозируются сильные дожди с градом. Температура днём составит +32…37 °С, 11 июля в отдельных местах ожидается +39…40 °С.

В четверг, 12 июля, грозовые дожди придут и на побережье Чёрного моря. Днём ожидается +27…32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами при грозе до 14-16 м/с.