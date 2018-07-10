Шторм с грозой обрушится на Красноярск 11 июля 

Сегодня, 10 июля, Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило местных жителей об ухудшении погодных условий, сообщает «Инфореактор».
Согласно прогнозу метеослужбы, 11 июля на юге Таймырского МР ожидаются местами порывы северного ветра до 18 метров в секунду, в Туруханском районе и Эвенкийском МР местами грозы, в Эвенкийском МР и в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.
Сотрудники МЧС России по региону призывают местных жителей к внимательности и осторожности при непогоде. В частности, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим.