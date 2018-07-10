Шторм с грозой обрушится на Красноярск 11 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, 11 июля на юге Таймырского МР ожидаются местами порывы северного ветра до 18 метров в секунду, в Туруханском районе и Эвенкийском МР местами грозы, в Эвенкийском МР и в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

Сотрудники МЧС России по региону призывают местных жителей к внимательности и осторожности при непогоде. В частности, соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и скоростной режим.