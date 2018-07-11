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В Хакасском заповеднике прошли съемки сцен первого в республике фильма в жанре экшн
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В Хакасском заповеднике прошли съемки сцен первого в республике фильма в жанре экшн 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: Лаборатория новостей
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Съемки сцен первого хакасского фильма в жанре экшн «Харах оды» (Свет глаз) состоялись на территории Хакасского заповедника, сообщила пресс-служба. Фильм снимается в формате от первого лица.
"На территории заповедника состоялись съемки первого в Хакасии фильма в жанре экшн «Харах оды». Для съемок одной из сцен был выбран участок Оглахты. Это первый в Хакасии фильм, который снимается в формате POV, когда все действия показываются от первого лица. В фильме снимаются исключительно актеры хакасских театров", — говорится в сообщении.
По словам директора Хакасского заповедника Виктора Непомнящего, на участке Оглахты сохранились археологические памятники, там располагается комплекс «Поселок предков» с копиями древних жилищ.
За основу фильма взята хакасская сказка «Серебряная книга». По сюжету бедный хакас, которому не помогает даже собственный брат, идет на поиски Бога. Героя ждут трудности, и в конце он получит серебряную книгу, которая должна принести ему счастье. Премьера фильма в Хакасии запланирована на весну 2019 года.
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