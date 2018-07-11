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Хакасию накрыло дымом от горящих в Красноярском крае лесов
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Хакасию накрыло дымом от горящих в Красноярском крае лесов 

Лаборатория новостей 4 часа назад
Жители Хакасии жалуются на сильное задымление. Представители министра природных ресурсов и экологии республики сообщили, что дым идет из соседнего региона.
Вчера в южной части Хакасии проводили авиационный мониторинг лесов — Таштыпским и Аскизский районы проверяли наличие возможных лесных пожаров. Поводом для этого послужило сильное задымление, на которое жалуются жители республики.
«Самолет АН-2 три часа кружил над лесами Таштыпского и Аскизского районов. Именно там наблюдалось наибольшая концентрация дыма в воздухе. Этот дым принес северо-восточный ветер из Красноярского края, где горят большие территории леса на севере. Глава Хакасии Виктор Зимин держит ситуацию с лесными пожарами в республике на личном контроле. Работники лесного хозяйства находятся в режиме повышенной готовности для оперативного обнаружения и борьбы с лесными пожарами», — отметил министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов.
Задымление держится третий день в Красноярске и других городах Красноярского края, а до этого на запах гари в воздухе жаловались жители Бурятии. Дым на юг гонит ветром из северных районов края. На сегодняшний день огнем охвачено уже 322 тыс. га леса. Пожары на площади более 306 тыс. га никто не тушит, за ними просто наблюдают при помощи средств космического мониторинга.
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