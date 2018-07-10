МЧС предупредило о 40-градусной жаре на Северном Кавказе

«В период 14:00−18:00 10 и 11 июля в степных и центральных районах Республики Северная Осетия-Алания, 10, 11 и 12 июля в степных и центральных районах Кабардино-Балкарской Республики, 11 и 12 июля в северных и центральных районах Республики Ингушетия и Чеченской Республики ожидается сильная жара 38−40 градусов», — сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС РФ.

Спасатели предупреждают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения пожаров, выхода из строя техники из-за перегрева, деформации асфальтового покрытия.