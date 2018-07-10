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МЧС предупредило о 40-градусной жаре на Северном Кавказе
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МЧС предупредило о 40-градусной жаре на Северном Кавказе 

«Это Кавказ» 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Сильная жара ожидается в ближайшие двое суток в степных районах Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также в Ингушетии и Чечне.
«В период 14:00−18:00 10 и 11 июля в степных и центральных районах Республики Северная Осетия-Алания, 10, 11 и 12 июля в степных и центральных районах Кабардино-Балкарской Республики, 11 и 12 июля в северных и центральных районах Республики Ингушетия и Чеченской Республики ожидается сильная жара 38−40 градусов», — сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС РФ.
Спасатели предупреждают, что при таких погодных условиях высока вероятность возникновения пожаров, выхода из строя техники из-за перегрева, деформации асфальтового покрытия.
Ранее аналогичное предупреждение было выпущено по Ставропольскому краю, где сильная жара прогнозируется минимум до 11 июля.
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