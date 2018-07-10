Штормовое предупреждение объявлено в Забайкалье из-за второй волны паводков 

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено во вторник в Забайкалье, где дождевые паводки ранее подтопили города Чита, Шилка и Нерчинск, а также около десятка сел. Теперь вода угрожает селам Сретенского и Каларского районов, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.
"Штормовое предупреждение: в ближайшие сутки на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района и на реке Витим у села Неляты Каларского района ожидается прохождение паводков опасного характера", — говорится в сообщении.