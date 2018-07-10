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«Еще и это!» — Японии угрожает катастрофическое цунами
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«Еще и это!» — Японии угрожает катастрофическое цунами 

Пятый канал 5 часов назад
Фото: Пятый канал
К супертайфуну вновь готовятся жители Японии — к островам приближается ураган «Мария». По силе разрушений он может стать катастрофическим. Власти страны объявили оранжевый уровень опасности. Из-за угрозы наводнения готовятся эвакуировать 55 тысяч человек с прибрежной полосы. Там закрыты все туристические объекты, временно прекращено движение поездов. Рыбакам из-за возможных цунами рекомендовали вернуться в порт.
Для Страны восходящего Солнца это станет вторым ударом за последние несколько дней. Из-за проливных дождей, наводнений и оползней там уже погибли больше 140 человек, еще 70 пропали без вести. Самые серьезные разрушения — в провинции Хиросима. Вода стерла с лица земли десятки населенных пунктов. Порывы ветра достигали 70 метров в секунду. Стихия срывала с места автомобили и даже здания.
Как сообщал ранее Пятый канал, сильные дожди обрушились центр и юго-запад Японии 6 июля. В префектуре Гифу выпал почти метр осадков, в Киото, Кобе, Окаяма — полметра. Местами дома оказались затоплены до второго этажа. Такое небывалое количество осадков в три раза превышает среднюю месячную норму. Настолько сокрушительные стихийные бедствия на Японию обрушиваются раз в несколько десятков лет, поэтому для местных жителей ненастья стали полной неожиданностью.
Ливни стали последствием тайфуна «Прапирун», который 4 июля бушевал в Японском море, а после превратился в область низкого давления. В 2018 году он стал уже седьмым тайфуном, который возник в Тихом океане.
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