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Забайкалье под водой: в регионе ждут новый циклон
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Забайкалье под водой: в регионе ждут новый циклон 

Мир24 6 часов назад
Забайкалье ушло под воду. В регионе уже месяц не прекращаются дожди, и надвигается новый циклон, сообщает «МИР 24».
Уровень воды в реках достиг критических отметок. Разрушены мосты и дороги. Затопило десятки сел и несколько городов, среди которых — Чита.
Местным жителям помогают более 400 человек. Среди них — спасатели из Красноярска и Новосибирска. Сотрудники МЧС вывозят людей в пункты временного размещения, постоянно обходят подтопленные дома, доставляют жителям питьевую воду, продукты и медикаменты.
Ранее сообщалось, что вода затопила 150 домов в четырех населенных пунктах, эвакуировано несколько сотен местных жителей. В регионе введен режим ЧС. Ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Нерча, Каренга и Чита.
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