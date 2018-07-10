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В поселке Теренсай Адамовского района сгорели две квартиры
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В поселке Теренсай Адамовского района сгорели две квартиры 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Утром 9 июля в начале девятого часа утра поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Школьной в поселке Теренсай Адамовского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Около 11 часов пожар был ликвидирован, в работе участвовали девять человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС 8 человек 2 единицы техники.
Огонь повредил две квартиры на общей площади 110 квадратных метров. По сообщению спасателей, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, проводится дознание.
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