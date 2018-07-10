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В Абанском районе дети пожгли квартиру и едва не погибли
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В Абанском районе дети пожгли квартиру и едва не погибли 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В поселке Абан трое несовершеннолетних детей во время игры подожгли квартиру и едва не погибли в огне. Инцидент произошел 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Пожар начался в одной из комнат трехквартирного дома. Соседи почувствовали запах дыма и забеспокоились, так как в соседнем помещении находились маленькие дети. Взрослые вызвали пожарных, а один из местных жителей решил спасти «поджигателей». Он проник в комнату и вынес детей — 4, 2 и одного года.
«Спасенные в результате пожара были переданы службе скорой медицинской помощи. Годовалый ребенок доставлен в Абанскую районную больницу с диагнозом «термические ожоги», — сообщили в ведомстве.
По информации МЧС, в квартире горели вещи. Пожар потушили за несколько минут. Специалисты установили, что огонь возник из-за детской шалости.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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