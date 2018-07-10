В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли две женщины

В Октябрьском при пожаре в многоквартирном доме погибли две женщины 67 и 82-х лет. Причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщает МЧС по РБ.

— На тушение привлечены силы и средства от МЧС в количестве 4 единицы техники и 15 человек личного состава. По прибытию на место пожарных подразделений установлено, что происходит горение внутри одной из квартир жилого дома. В результате спасено 5 человек из них 1 ребенок. По лестничным клеткам эвакуировано около 50 человек, — рассказали в Управлении.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров, коридор подъезда и дверь квартиры напротив. На месте работает дознаватель МЧС. Причина пожара устанавливается.

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