Ещё
В Китае объявлен «красный» уровень тревоги в связи с тайфуном «Мария»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае объявлен «красный» уровень тревоги в связи с тайфуном «Мария» 

Российская Газета 1 час назад
Национальный метеорологический центр Китая выпустил наивысший, «красный» уровень опасности в связи с приближением во вторник тайфуна, получившего название «Мария».
Как говорится в сообщении службы, ожидается, что тайфун будет двигаться к западу на север со скоростью 30 км/час, пройдет у северо-восточной территории острова Тайвань ранним утром 11 июля и выйдет в сторону прибрежных районов восточных провинций Фуцзянь и Чжэцзян, после чего будет двигаться в северо-западном направлении. Ожидаются порывы ветра до 48 метров в секунду.
На данный момент из-за тропического циклона, которому до этого присвоили классификацию «супертайфун», проводится эвакуация людей из мест, находящихся в потенциальной опасности. Всем рыболовецким судам было предписано вернуться в порты. В ряде восточных провинций введены режимы повышенной готовности к экстренным ситуациям.
Кроме того, как сообщило информационное агентство Тайваня CNA, из-за «Марии» были закрыты учебные заведения на севере острова.
Российская Газета: последние новости
Жителей японской Миякодзимы призвали эвакуироваться из-за тайфуна В горах Киргизии упал военный вертолет Около 40 судов сгорели в результате пожара в Индонезии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог141
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Проценты по кредитам перейдут по наследству116
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов18
Второй мегамост может стать тоннелем62
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение