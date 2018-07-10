В Китае объявлен «красный» уровень тревоги в связи с тайфуном «Мария»

Национальный метеорологический центр Китая выпустил наивысший, «красный» уровень опасности в связи с приближением во вторник тайфуна, получившего название «Мария».

Как говорится в сообщении службы, ожидается, что тайфун будет двигаться к западу на север со скоростью 30 км/час, пройдет у северо-восточной территории острова Тайвань ранним утром 11 июля и выйдет в сторону прибрежных районов восточных провинций Фуцзянь и Чжэцзян, после чего будет двигаться в северо-западном направлении. Ожидаются порывы ветра до 48 метров в секунду.

На данный момент из-за тропического циклона, которому до этого присвоили классификацию «супертайфун», проводится эвакуация людей из мест, находящихся в потенциальной опасности. Всем рыболовецким судам было предписано вернуться в порты. В ряде восточных провинций введены режимы повышенной готовности к экстренным ситуациям.

Кроме того, как сообщило информационное агентство Тайваня CNA, из-за «Марии» были закрыты учебные заведения на севере острова.