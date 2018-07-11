В Краснодаре эвакуировали людей из жилого дома из-за пожара 

Как сообщает kp.ru, загорелась квартира на третьем этаже дома на Рождественской набережной.
«В 17:38 на место прибыли первые пожарные подразделения. Сейчас на месте работают 25 человек и десять единиц техники», — говорится в сообщении.
30 жильцов дома эвакуировали. Отмечается, что пострадавших нет.
В 18:01 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
Ранее в МЧС заявили о повышенной пожароопасности в Краснодарском крае. 8 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области.