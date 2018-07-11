В Краснодаре эвакуировали людей из жилого дома из-за пожара

Как сообщает kp.ru, загорелась квартира на третьем этаже дома на Рождественской набережной.

«В 17:38 на место прибыли первые пожарные подразделения. Сейчас на месте работают 25 человек и десять единиц техники», — говорится в сообщении.

30 жильцов дома эвакуировали. Отмечается, что пострадавших нет.

В 18:01 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.