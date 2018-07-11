Ещё
В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение из-за паводков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье объявили новое штормовое предупреждение из-за паводков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Новое штормовое предупреждение на 12-13 июля объявлено в Забайкалье, где из-за паводков введён режим ЧС, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
"Днём 11 и 12-13 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. На реке Чита у города Чита сохранится паводок опасного характера", — говорится в сообщении.
Паводок, начавшийся 8 июля в районах Забайкальского края, к 10 июля добрался до Читы. В городе подтоплены районы в центре — как частной застройки, так и многоквартирные дома, закрыты два из восьми мостов, затруднено движение, в части домов отключены энерго— и водоснабжение, организована эвакуация жителей. Штормовое предупреждение из-за паводков на 11 июля передано в Каларском и Тунгокоченском районах. Введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС.
Метеорологический прогноз на ближайшие дни неблагоприятный: несмотря на то, что в краевом центре река стала спадать, идут дожди, гидрологи прогнозируют дальнейший подъём уровня воды на ключевых реках региона. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.
Спасатели работают в зоне паводка в Забайкалье
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами38
Россия ответит Греции на высылку дипломатов62
Налоговики захотели контролировать счета россиян199
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю76
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение