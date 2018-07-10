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Юг Сирии доведён до гуманитарной катастрофы
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Юг Сирии доведён до гуманитарной катастрофы 

News.ru 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Самый южный населённый пункт Сирии Аль-Мутайя присоединился к процессу мирного урегулирования, сообщает РИА Новости.
Ранее боевики подтвердили переход на сторону правительственных войск.
Российская сторона доставила сюда гуманитарную помощь.
Многие местные жители приезжали на машинах за товарами первой необходимости, некоторые пешком много километров.
В итоге раздали четыре тонны продовольствия и 15 тонн питьевой воды.
"Мы сегодня привезли то, что помогает им на первых порах пережить трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, которые были много лет под контролем боевиков", — прокомментировал начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.
Джихадисты довели людей этого района до гуманитарной катастрофы, не пропускалась никакую помощь.
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