Юг Сирии доведён до гуманитарной катастрофы

Ранее боевики подтвердили переход на сторону правительственных войск.

Российская сторона доставила сюда гуманитарную помощь.

Многие местные жители приезжали на машинах за товарами первой необходимости, некоторые пешком много километров.

В итоге раздали четыре тонны продовольствия и 15 тонн питьевой воды.

"Мы сегодня привезли то, что помогает им на первых порах пережить трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, которые были много лет под контролем боевиков", — прокомментировал начальник ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков

Джихадисты довели людей этого района до гуманитарной катастрофы, не пропускалась никакую помощь.