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Жители Китая, Японии, Мексики и Сингапура посетили Приморье по электронной визе за прошедшую неделю
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Жители Китая, Японии, Мексики и Сингапура посетили Приморье по электронной визе за прошедшую неделю 

Primpress 8 часов назад
Фото: Primpress
Жители Китая, Японии, Мексики и Сингапура на прошедшей недели посетили Приморский край благодаря упрощенному визовому режиму, сообщает PRIMPRESS.
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