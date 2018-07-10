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Жители Китая, Японии, Мексики и Сингапура посетили Приморье по электронной визе за прошедшую неделю
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Жители Китая, Японии, Мексики и Сингапура посетили Приморье по электронной визе за прошедшую неделю
Primpress
8 часов назад
Комментарии
Фото:
Primpress
Жители
Китая
,
Японии
,
Мексики
и
Сингапура
на прошедшей недели посетили
Приморский край
благодаря упрощенному визовому режиму, сообщает PRIMPRESS.
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