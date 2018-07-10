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Японцам предлагаю спастись бегством от тайфуна «Мариа»
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В Японии 55 тысячам человек рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Jiji Press
Все население города Миякодзима (более 55 тысяч человек) на архипелаге Мияко в японской префектуре Окинава получили рекомендации эвакуироваться в связи с приближением тайфуна "Мариа".
Тайфун также вплотную приблизился к группе южных островов Сакисима в той же префектуре.
Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.
В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метров в секунду соответственно. Высота волн ожидается до 12 метров. За сутки до среды ожидается выпадение осадков до 350 миллиметров.
Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.
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