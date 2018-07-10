Ещё
На юг Японии надвигается тайфун Maria
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юг Японии надвигается тайфун Maria 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Суть Событий
ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии сообщило о приближении к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава сильного тайфуна Maria.
Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.
В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду соответственно.
Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.
Последние новости
Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление 400-летняя война с Россией: украинское телевидение удивило зрителей
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина предложила России ядерную сделку202
В НАТО появится новый член96
Россиянам готовят новый налог175
Багдасарян предложили лишить гражданства101
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки340
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение