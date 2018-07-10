На юг Японии надвигается тайфун Maria

ТОКИО, 10 июл — РИА Новости . Главное метеорологическое управление Японии сообщило о приближении к группе южных островов Сакисима в префектуре Окинава сильного тайфуна Maria.

Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре — 50 метров в секунду, при порывах до 70 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в городах Урума и Наха зафиксирована скорость ветра 29,7 и 28,5 метра в секунду соответственно.

Метеорологи призывают заранее принять меры безопасности, не приближаться к морю и не выходить на улицу без необходимости.