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Китай готовится дать отпор супертайфуну «Мария»
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Китай готовится дать отпор супертайфуну «Мария» 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Центральная метеорологическая станция Китая с 10:00 9 июля объявила предупреждение «желтого» уровня в связи с приближением супертайфуна «Мария». Управление КНР по делам метеорологии ввело в действие меры экстренного реагирования 3-го уровня на крупные стихийные бедствия.
Метеоведомства провинций Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/, Чжэцзян /Восточный Китай/, Цзянси /Восточный Китай/, Хунань /Центральный Китай/ и других административных единиц провинциального уровня, которые может затронуть стихия, также принимают срочные подготовительные меры в зависимости от оценки степени реальной угрозы.
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