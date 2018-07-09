Новую гостиницу построят менее чем в километре от аэропорта Храброво 

Гостиничный комплекс, который планируется построить вблизи Храброво, будет возведён в 800 метрах от аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Стоимость проекта строительства отеля составляет 750 миллионов рублей. Комплекс будет возведён менее чем в километре от международного аэропорта.
В новой гостинице запланировано 160 номеров. Кроме того, здесь разместятся ресторан и конференц-зал.
Ранее «Клопс» сообщал, что вице-президент совета экспортёров эмирата Дубай Мохаммед Али аль-Камали высоко оценил потенциал гостиничного комплекса у аэропорта Храброво.