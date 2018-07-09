Новую гостиницу построят менее чем в километре от аэропорта Храброво

Гостиничный комплекс, который планируется построить вблизи Храброво, будет возведён в 800 метрах от аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Стоимость проекта строительства отеля составляет 750 миллионов рублей. Комплекс будет возведён менее чем в километре от международного аэропорта.

В новой гостинице запланировано 160 номеров. Кроме того, здесь разместятся ресторан и конференц-зал.