На тайском острове Ко Тао погиб десятый европеец

Тело немецкого предпринимателя Бернда Гротча было обнаружено около его дома в глубине острова Ко Тао, расположенного в Сиамском заливе Таиланда . Как сообщает The Sun, его семья не верит полиции, сообщившей, что он умер от сердечной недостаточности.

47-летний мужчина стал десятым европейцем, погибшем на знаменитом «острове смерти» Таиланда. Власти сообщили семье Гротча, что он умер от «сердечной недостаточности» или «укуса змеи».

Его дети заявили, что до сих пор не получили результатов вскрытия. Более того, вопреки их воле тело предпринимателя было отправлено в больницу Бангкока , известную поддельными вскрытиями тел двух британцев, погибших на острове в 2014 году.

Сообщается, что 20 лет назад Гротч приехал на остров и начал бизнес, связанный с прокатом мотоциклов. Но в 2016 году он свернул деятельность из-за коррупции и враждебного отношения к иностранным предпринимателям. Гротч начала новое дело на острове Ко Пай и развелся со своей женой, уроженкой Ко Тао, с которой имел общую дочь.

Среди погибших на острове иностранцев значится имя 23-летней россиянки Валентины Новоженовой, найденной мертвой в 2017 году.