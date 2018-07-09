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Местами +40. Кубань ждет аномальная жара
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Местами +40. Кубань ждет аномальная жара 

РИА «ФедералПресс» 22 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Во второй половине дня 10 и 11 июля в Краснодарском крае ожидается сильная жара, — сообщает региональное управление МЧС России. — Местами температура будет достигать 39-40 градусов по Цельсию».
По данным спасателей, чуть лучше ситуация обстоит на Черноморском побережье, где уровень зноя не такой высокий, как в остальном крае.
Аномальные рекорды подтверждают и сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по данным которых средняя температура в крае будет колебаться днем в районе 32 — 37 градусов, но местами достигнет 39 — 40 градусов.
«Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер СВ 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с», — уточняют синоптики гидрометцентра.
При этом на Черноморском побережье обойдется без осадков. А температура днем составит 31 — 36 градусов.
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