Окрестности Читы затопило

Паводок подтопил села и дачи в окрестностях Читы

Река Чита, вышедшая из берегов после сильных дождей, подтопила приусадебные участки в селах Шишкино, Береговой и Верх-Чита, а также дачные кооперативы в окрестностях Читы. Количество людей и зданий, затронутых стихией, уточняется, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю

"Паводковые воды подтопили участки в Береговом, Верх-Чите, Шишкине. Местами вода подошла к домам. В настоящее время проводится подворовый обход для уточнения обстановки. Кроме того, в зоне подтоплений оказались несколько дачных кооперативов в окрестностях Читы", — сказали в ведомстве.

Вода также проникла на территории гаражных кооперативов, в Чите вдоль одноименной реки подтоплены несколько улиц, проездов и мостов. Как сообщалось накануне, река Чита вышла из берегов в селе Угдан, которое находится возле краевого центра. Читинская администрация тогда сообщала, что дождевой паводок, который днем ранее подтопил шесть населенных пунктов Забайкальского края, угрожает 31 садово-огородническому товариществу и шести многоквартирным домам в Чите. На дорогах как в городе, так и в его окрестностях работают сотрудники ГИБДД , которые не пускают водителей на потенциально опасные участки.

Сложная ситуация сохраняется и в районах Забайкальского края. В региональном главке МЧС добавили, что ночью вода залила 15 приусадебных участков в городе Нерчинск , а накануне здесь были подтоплены дачные кооперативы "Заречный" и "Светофор". В городе Шилка , где в воскресенье вода вошла в 135 жилых домов, наблюдается ее спад.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В воскресенье реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах. Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тыс. человек.

На всей территории Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.