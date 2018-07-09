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МЧС заявило о повышенной пожароопасности в Краснодарском крае
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МЧС заявило о повышенной пожароопасности в Краснодарском крае 

RT на русском 23 часа назад
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю заявило о повышенной пожароопасности в регионе с 8 по 10 июля, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пятый класс пожароопасности сохранится местами по Черноморскому побережью, в Анапе и в северо-восточных районах.
В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить по телефону доверия регионального МЧС или по единому номеру пожарных и спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области.
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