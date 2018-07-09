МЧС заявило о повышенной пожароопасности в Краснодарском крае

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю заявило о повышенной пожароопасности в регионе с 8 по 10 июля, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пятый класс пожароопасности сохранится местами по Черноморскому побережью, в Анапе и в северо-восточных районах.

В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить по телефону доверия регионального МЧС или по единому номеру пожарных и спасателей.