МЧС заявило о повышенной пожароопасности в Краснодарском крае 

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю заявило о повышенной пожароопасности в регионе с 8 по 10 июля, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пятый класс пожароопасности сохранится местами по Черноморскому побережью, в Анапе и в северо-восточных районах.
В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется звонить по телефону доверия регионального МЧС или по единому номеру пожарных и спасателей.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о шквалистом ветре в Свердловской области.