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Спасатели откачали воду из 11 подворий в Левокумском районе после ливня
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Спасатели откачали воду из 11 подворий в Левокумском районе после ливня 

АиФ Ставрополье 50 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Спасатели Ставрополья откачали воду из 11 подворий после проливных дождей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Ставропольский край не был готов к ливням 6 июля: обильные дожди затопили Ставрополь, Арзгирский, Благодарненский и Левокумский район. Кумо-Маныческий канал переполнился от резкого подъёма уровня воды, и больше всего пострадали дома в низине. В некоторых жилищах уровень воды поднялся на полметра.
Спасатели приехали в посёлки Приозёрский и Турксад, чтобы откачать воду из домов и подворий. Для этого пришлось перебросить часть сил из Зеленокумска, где сотрудники ПАСС СК убирали поваленные ураганом деревья.
«К месту происшествия в Левокумском районе мы прибыли в 12:20 пятницы и сразу же приступили к откачке воды из затопленных помещений. Работа продолжалась весь день 6 и 7 июля, и только, когда вода вернулась в русло канала, а дворы и подвалы очищены от последствий дождя, мы смогли вернуться в Зеленокумск», — рассказал руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК села Левокумское Левокумского района Александр Багнов.
На данный момент ситуация в поселках Приозерский и Турксад стабилизировалась, последствия подтопления устранены.
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