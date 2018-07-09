Саммит ЕС — Япония перенесли на 17 июля из-за ливней в стране

БРЮССЕЛЬ , 9 июля. / ТАСС /. Саммит Евросоюза Японии , который должен был пройти 11 июля в Брюсселе, перенесен на 17 июля в Токио в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями и оползнями в западных районах страны. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Стороны решили, что саммит, запланированный ранее на среду в Брюсселе, переносится на 17 июля в Токио", — сказал он.

Ранее в понедельник стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил поездку в страны Европы и Африки, которая была запланирована на эту неделю, из-за сложной ситуации с ливнями в стране. Об этом объявил сам глава японского правительства, отметив, что отменяет поездку за границу, «чтобы направить все усилия на борьбу со стихийным бедствием».

По последним данным, жертвами ливневых дождей и оползней на западе Японии стали по крайней мере 105 человек, еще порядка 80 числятся пропавшими без вести. Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна «Прапирун», который в среду прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшимся в Тихом океане. Из-за самого тропического шторма в Японии один человек погиб, около 20 пострадали.