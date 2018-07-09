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Еще на двух мостах Рязанской области до ноября ограничат движение
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Над Крымом нависла угроза
Над Крымом нависла угроза

Еще на двух мостах Рязанской области до ноября ограничат движение 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
В связи с ремонтом мостов через реки Непложа и Пара на 266-м и 293-м км федеральной дороги М-5 «Урал» ограничат движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».
Проезжая часть на мостах будет работать только на одной полосе, на участках организуют реверсивное движение со светофором. Скорость в местах работ ограничат до 40 км/ч. Такая схема движения на мостах будет действовать до конца ноября 2018 года.
Отмечается, что во время ремонта федеральные дорожники отремонтируют мостовое полотно и деформационные швы, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновят барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы и системы водоотвода.
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