Еще на двух мостах Рязанской области до ноября ограничат движение

В связи с ремонтом мостов через реки Непложа и Пара на 266-м и 293-м км федеральной дороги М-5 «Урал» ограничат движение, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Проезжая часть на мостах будет работать только на одной полосе, на участках организуют реверсивное движение со светофором. Скорость в местах работ ограничат до 40 км/ч. Такая схема движения на мостах будет действовать до конца ноября 2018 года.

Отмечается, что во время ремонта федеральные дорожники отремонтируют мостовое полотно и деформационные швы, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновят барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы и системы водоотвода.