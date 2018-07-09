В Риге два человека погибли в результате пожара в жилом доме

РИГА , 9 июл — РИА Новости . Два человека погибли в результате пожара в жилом многоэтажном доме в рижском районе Кенгарагс, сообщили в понедельник в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

"Поступил вызов в Кенгарагс, где открытым пламенем горела квартира. Из задымленного помещения были спасены четыре человека, еще 33 человека эвакуировались из здания сами. Два человека погибли", — заявили в ГПСС.

В 9.01 (совпадает с мск) пожар был локализован. Сгорели квартира площадью 35 квадратных метров и расположенные над ней балкон и оконная рама общей площадью 8 квадратных метров.