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В Риге два человека погибли в результате пожара в жилом доме
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В Риге два человека погибли в результате пожара в жилом доме 

РИА Новости 3 часа назад
РИГА, 9 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в жилом многоэтажном доме в рижском районе Кенгарагс, сообщили в понедельник в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
"Поступил вызов в Кенгарагс, где открытым пламенем горела квартира. Из задымленного помещения были спасены четыре человека, еще 33 человека эвакуировались из здания сами. Два человека погибли", — заявили в ГПСС.
В 9.01 (совпадает с мск) пожар был локализован. Сгорели квартира площадью 35 квадратных метров и расположенные над ней балкон и оконная рама общей площадью 8 квадратных метров.
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