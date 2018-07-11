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Супертайфун «Мария» пришел на восток Китая
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Супертайфун «Мария» пришел на восток Китая 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сильнейший ветер и ливни принес тайфун из Тихого океана на восточное побережье КНР. Циклон обрушился на побережье утром 11 июля. Из зоны бедствия эвакуированы 144 тысячи человек, в порты во избежание ЧП во время урагана и штормов, вызванных тайфуном, вернулись десятки тысяч судов, отменены авиарейсы. Власти не рекомендуют жителям без крайней необходимости покидать дома. В полную готовность приведены все спасательные службы.
«В Государственном комитете КНР по минимизации ущерба от стихийных бедствий и Министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями заранее объявили предупреждение в связи с приближением тайфуна. Компетентные ведомства потребовали от властей регионов, которые могут подвергнуться удару стихии, перейти на усиленный режим дежурства, принять превентивные меры и быть готовыми оказать помощь пострадавшим от стихии», — сообщает агентство «Синьхуа».
Сложная обстановка, вызванная ударом супертайфуна «Мария» наблюдается также на Тайване и на островах на юге Японии.
Ранее «СП» писала, что приближения этого супертайфуна очень опасались синоптики в Приморском крае. Но в последний момент циклон изменил курс и пошел южнее.
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